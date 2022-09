Uus kantsler Marko Gorban on kõigile, kes põllumajandusega tegelevad, tuttav mees. Kui on vaja selgitada põllumeeste euro- ja siseriiklikke toetusi, strateegilisi plaane või muud olulist, on sageli esinejaks olnud just Marko Gorban, ja asjad arusaadavalt lahti rääkinud.