Töövarjupäev vanglas: Eesti vanglates on puudu ligi 200 valvurit. Kas töö konti murrab?

Seda teeb vang Kaili (nimi muudetud – E. V.). Ta lööb kõikmõeldavate esemetega aknale, et hirmutada kahe naisvangi õues mängivaid lapsi. Kaili närvid on üles ütlemas, ta on korra juba valvuritele helistanud ja kaevelnud mängivate laste üle.