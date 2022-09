Robert Rool: võin magada kas või ööklubis kõlari kõrval!

Telenägu Robert Rool kinnitab, et isegi kui ta oleks väga väsinud, siis nii palju suudab ta küll ennast kokku võtta ja ära petta, et väsimus välja ei paistaks..

Mõnikord läheb pisut sassigi, kes keda intervjueerib, sest ajakirjaniku kutsumus on mehel nõnda veres ning harjumuspärane on vestluskaaslase vastu samuti huvi tunda. Vahepeale jutustab Robert veel lõbusalt, kuidas kahekuune poja ta täpselt enne kodust välja tulekut täis oksendas. Pere täiendus on viinud mõtted ka selleni, et soetada senise ridaelamu asemel hubane, veidi privaatsem maja linnast väljas – nii, nagu noored pered ikka ihaldavad.