PRAKTILISED NÕUANDED | Kuidas muuta lastetuba lihtsa vaevaga koolilapse toaks

Lastetoa kujundamisel on esmalt oluline vältida levinud vigu. Esiteks kipuvad vanemad sisustama tuba enda ootustest, mitte lapse soovidest ja vajadustest lähtuvalt. Kui laps on jõudnud kooliikka, siis on tal juba üldjuhul selge arusaam, milline tema tuba olla võiks. Tema soove võib proovida vajadusel praktilisuse huvides suunata, aga tuba sisustades võiks ennekõike lähtuda mitte enda, vaid selle elaniku maitse-eelistustest.



Sageli kiputakse arvama, et kuna lapsed kasvavad ja nende vajadused muutuvad, võiks materjalidelt ja sisustuselt kokku hoida. Tegelikult aga tasuks lastetuppa valida võimalikult turvalised, vastupidavad ja kvaliteetsed materjalid ja mööbliesemed ning mõelda lahendustele, mis saavad kasvada lastega koos.