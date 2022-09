Elu jooksul olen ma osalenud lugematul arvul koolitustel. Ent üks neist on kindlalt meeles. Nimelt see, mil esmakordselt elus kuulsin sõnapaari „Facebook live“. Maakeeli ümberpanduna siis „Facebooki otseülekanne“.

See oli tõeliselt jahmatamapaneva võimaluse tutvustamine, kus pelgalt paar klõpsu mobiiliekraanil võisid viia su sõprade-tuttavate ette otse-eetris just sellesama pildi, mida ka ise reaalsuses näed. Ja veel: kui lähed otse-eetris oma lähedaste ette, võid arvestada pelgalt mõne vaatajaga. Iseasi on aga otse-eetrisse minek mitmekümne tuhande liikme ja jälgijaga Maalehe sõpruskonnas. Vaatajate arv ja reaktsioonide rohkus löövad tummaks.