Kõige töökam Eesti mees: kiirabi lohistas mind korra lehmade vahelt ära, rohkem pole töölt puudunud

Raimond Ellik on juba teatanud, et müüb kirjalikul enampakkumisel üle 80 protsendi ettevõtte osakutest alghinnaga 99 000 eurot, pakkumisi ootab ta 30. septembriks. Praegu on Saaremaal Sõrve poolsaarel tegutsevas Salme põllumajanduse osaühingu (POÜ) loomalaudas vaja kaks korda päevas lüpsta 150 lehma, loomad on torusselüpsil. Teist sama palju on ettevõttel noorloomi. Maad haritakse 550 hektaril, omandis koos kasutusvaldusega on põllumajandusettevõttel maad üle 400 hektari.