Oma internetiraevu saab rakendada Vene-vastases võitluses

NAFO „relv“ on ummistada jaburuste ja huumoriga venelaste propagandat eelkõige Twitteris. Seejuures on liikmete profiilipiltideks Jaapanis aretatud tõukoer Shiba Inu erinevais võitlusrüüs.

„Asja võlu on selles, et kui postitaja või keegi hakkab vastu vaidlema, siis ülejäänud maailma jaoks tekib olukord, kus enda arvates tõsise sõnumi edastaja vaidleb... väljamõeldud koeraga,“ kirjeldab üle nädala NAFO liige olnud Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski.

Suur NAFO fänn on Eesti juurtega ja Eestis elav britt Adam Rang, kes internetis tegutsedes on palju näinud, kui palju ja kergekäeliselt levitatakse valeinfot Balti riikide kohta. Ta on asunud selle vastu võitlema.

„Me oleme pööranud Kremli taktika tema enda vastu,“ usub Rang ja rõhutab, et Kremli trolli ei ole mõtet veenda. See olevat suurim viga, mida inimesed on varem teinud ja on viinud mõttetute debattideni. „Vene propagandasse ei pea sisse minema süvitsi. Selle asemel me räägime neist suurema kogukonnaga üle.“