Öökülaline Mart Normet püüab kuulsustele hinge pugeda

Persoonisaade „Öökülaline“ on telemaastiku üks uusimaid hitte. Vähemasti meie kanaleis. Soomes on teledokilaadne „Üökylässä“ olnud ülipopulaarne oma kuus aastat, enne seda olid Norra ja Rootsi televaatajad ekraani ette naelutatud. Laenatud formaati kasutab nüüd igati edukalt Kanal 2. Saatejuhina teeb ilma Mart Normet. Ja tuleb tunnistada, et mõjub teleekraanil hästi. Muheda, rõõmsa ja vahetu olekuga meenutab ta veidi Gailiti Nipernaadit ja vanderselle.