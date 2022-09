Baltimaade suurim puukool Kokaudzētava Baltezers tuleb esimest korda Eestisse

Kokaudzētava Baltezersi on Lätis 1972. aastal loodud pereettevõte, kus paljundatakse, kasvatatakse ja müüakse peamiselt ilutaimi. Nende kvaliteetsed istikud on hinnatud ka Eesti aiandushuviliste hulgas. Esimest korda on nad otsustanud tulla oma kaupa pakkuma 9. ja 10. septembril toimuvale Pärnu Taimelaadale.