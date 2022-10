ÜKSIKASJALIK JUHEND I Just nüüd on õige aeg liiliate istutamiseks

Parim aeg liiliate istutamiseks on september-oktoober, kui muld on muutunud juurdumiseks sobivalt jahedaks (u 10 kraadi). Kevadel kiirelt soojenevas mullas võivad sibulad jääda põdema ning isegi hävida. Erandiks on siinkohal valge liilia ja tema hübriidid, mille sobivaim istutusaeg on juba augustis. Erinevalt teistest liiliatest peavad nad jõudma kasvatada talveks lehekodariku, mis aitab neil talvituda. Kui istutamisega hiljaks jääda, võivad taimed kiratsema hakata. Varem võiks veel mulda panna kaukaasia päritolu liiliad, seejärel ameerika hübriidid ja siis kõik ülejäänud. Tähtis on see, et kõik jõuaksid enne külmade tulekut korralikult juurduda.