Kui märkate ploomil väikest ümmargust auku, siis on selge, et seal tegutseb või on tegutsenud ploomivaablase ebaröövik. Vahel ei pruugi viljaliha enam eriti ollagi ja selle asemel on ebameeldiv puru. Täiskasvanud ebaröövik on umbes 9 mm pikkune ja kollakaspruuni värvi.