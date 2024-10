KÕRVITSAFESTIVAL | Vitamiinidest pakatav vili sobib imehästi ka veini kõrvale

Üks populaarsemaid kõrvitsapidustuste kohti on Austria pealinna Viini 19. linnaosa, mille nimi on Am Himmel ehk taevas, sest sealt avaneb imeline vaade üle linna. Sinna kogunevadki talunikud igal aastal suureks peoks. Ka viinlased naudivad neid kuid, mil kõrvits on vallutanud kõik meeled. Ja nii öeldaksegi, et kõik kohtuvad kõrvitsaga taevas.