„Mainstream borši siin ei saa!“ Lärmaka Balti jaama veerel tuksub Ukraina rahvusköögi süda

SLAVAsse tööle sattus Anna Facebooki kuulutuse kaudu ning hubane toidukoht sai kohe talle sümpaatseks. „See on nagu tükike minu kodumaad ja kus siis veel olla, kui mitte siin. Tahan ka teistele Ukraina sooja tunnet edasi anda! Me oleme mõeldud kõikidele olenemata rahvusest, mitte ainult ukrainlastele, vaid ka eestlastele, venelastele, kes iganes soovib siia tulla. Tahame näidata, milline on Ukraina tegelikult, see pole vaid mingisugune uudisekõlks,“ julgustas ehe kodumaa patrioot Anna.