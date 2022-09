„Hind on turul juba viis aastat sama, aga kõik läheb ju kallimaks. Töötajad tahavad rohkem palka saada, küte, energia, kiled-voolikud. Korjajaid ei ole, no lihtsalt ei ole,“ räägib ta. Aga lisab, et kurta ei ole mõtet, sest kõigil on raske, põllumajanduses ongi seis kehv.