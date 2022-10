Muhe taaskasutus ehk killukesi kunsttuunija elust

Juba sissejuhatuse järgi saab aru, et taaskasutus on viimase kümne aasta jooksul kõvasti moodsamaks muutunud. Kuidas muidu seletada raamatu „Meie küla eided tuunivad Viljandit“ ilmumist alles nüüd, kuigi mõte kerkis esmalt pinnale juba 11 aastat tagasi. Viljandi on raamatu sündimiseks väga loogiline koht. Kogu see Viljandi tuunimine Ave Nahkuri ja tema sõprade moodi käib kenas naivistlikus võtmes, teed juhatamas Paul Kondase (samuti kirgliku taaskasutaja) vaim.