RETSEPTID | Kuidas valmistada metsaandidest gurmeeroogi

„Metsas käies võlub meid mõnusalt kriipiv teadmine, et kunagi ei saa päris kindel olla, mis olukorrast end leida võib,“ ütleb Ohakas. „Kuna meie laaned on laiad võib ka kõige süütum jalutuskäik muutuda äkitselt põnevaks seikluseks või isegi ellujäämise looks, millest muidu oleme hingevärinal harjunud raamatutest lugema.“