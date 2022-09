LÕPETA SUVI PÄRNUS | Taimelaat üllatab õitemere, soodsate hindade ja Läti puukoolide kaubaga

Näha on veel mitmeid lillesibulate müüjad. Kogu kaup on lettidel lahtrites, hinnad ja pildid kenasti juures. Tulbisibula hind jääb sentidesse, liiliate sibulad paari euro kanti, püvililled on juba kallimad.

Lätlased tunduvad laadal kokku hoidvat ja nende müügiplatsid paistavad olevat üsnagi teineteise kõrval. Kaks noormeest Siguldast on toonud laadale lillesibulaid ja okaspuid. Suure sagimise käigus unustati maha firmanimega lipp, aga kaup on kenasti väljas ja müüjad rõõmsameelsed. Siguldas kasvatatud lillesibulaid saab soetada 40 sendiga tükk.

„Võtsime kaasa ka suure vaasitäie täiskasvanud taimede õisi, et näidata ostjatele, millised need sordid umbes viie aasta pärast aias välja nägema hakkavad,“ selgitab perenaine Anita. Hortensiate plats on taimi tuugalt täis ja hinnad tunduvad vägagi soodsad - kenade õitega väikese taime saab koju viia ligikaudu 6 euroga.

Baltimaade suurim puukool Kokaudzētava Baltezers on tulnud esimest korda Eestisse ja võtnud Pärnusse kaasa lausa 51 sorti Eesti kliimasse sobivaid hortensiaid. Kaasavõetud istikud on kõik pärit puukooli tohututest emataimede aedadest võetud paljundusmaterjalist ning Lätis kasvatatud.

„Alati on rõõm kohata igasuguseid fanaatikuid. Just käis klient, kes ostis ära 3 erinevat sorti musta leedrit ja tundis huvi, kas neid oleks ehk veelgi,“ lisas müüja ja lubas, et laupäeva hommikuks on kõik otsa saanud taimede read taas täiendust saanud.

Ostajad tulevad kindlate soovidega

Irina tuli taimelaadale kindla tahtmisega: tal on vaja neli vaarikataime. „Ema, kes oli hommikul juba laadal ära käinud, palus mul veel 2 pelargoonitaime tuua. Need maksid ainult 2,5 eurot tükk, kevadel on ju mitu korda kallimad. Ema hoiab need kenasti ületalve ja järgmisel suvel on suured õisi täis puhmad istutuspottide jaoks olemas,“ näitas Irina oma ostukoti sisu.

„Tegelikult on siin ka veel ilusaid püsililli, päevakübarad on iseäranis kaunid. Vaarikataimi ma ikka veel otsin. Kui piiri omale ei paneks, siis aina ostaks ja ostaks,“ lisab Irina muheledes.

Sibulad ja viinamarjad

Raudsepa talu on laadale tulnud sibulatega. „Müük on läinud üle ootuste hästi. Meil oli 700 kg täna kaasas ja pool sellest on vast juba läinud,“ ütles Elle Raudsep. Sibulasaak olevat olnud sellel hooajal päris hea. Eelmisel aastal oli saak aga olnud lausa närune, seega on hetkel veelgi rohkem põhjust rahul olla.

Liia Kaska Pruuli-Kaska viinamarjatalust ütleb samuti, et saak on olnud rahuldav, aga müügipäev on olnud natuke nigelavõitu. „Tagasiside on meeldiv. Inimesed ikka räägivad, et nad on aastaid siin laadal käinud ja ikka meie juures ka. Loodame Laupäeval suuremat hulka inimesi.“

Müügil on nii marjad kui väikesed viinapuud, letil saab näha kohe ka erinevast sordist taimede viinamarjakobaraid ja maitsta marjugi.