Sügislaat Võhma Juurikas on taimegurmaanide kohtumispaik

Helga Taimeaia omanik Ülli-Riina hindab laata kui istikumüüjatele hooaja viimast kokkusaamise võimalust. Tema on Võhmas kaubelnud esimesest Juurikast alates, kuna ostjad otsivad midagi erilisemat, peab sortimendi hoolega läbi mõtlema. Ja müüjad ei ole konkurendid, pigem on see ühiste huvidega inimeste kohtumispaik. Kauplemise edukus sõltub ka ilmast, aga sügisel tuleb olla rahul iga ostjaga. Kaevandi Aia müüja Anu täiendab, et Võhma Juurikas on sisse töötatud, kliendile suunatud, kompaktne taimelaat. Ostjad-müüjad on juba vanad tuttavad, otsitava leiab kiiresti ülesse. Kui kevadise laada ajal tellimus sisse anda, saab sügisel soovitud taimed kätte. Tema kõrval müügiplatsil kohe sisse võtnud Ahti Rebase Talu puukoolist arvab, et Võhma on hea meeleoluga koht.