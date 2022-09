RABAV EDU | IT-professor sai väikselt avamaapeenralt 800 kurki. Selgitame, kuidas!

Saagirikka ja mahedalt kasvatatud avamaakurgi peenra saab professor Raiki sõnul teha lihtsate vahenditega. Ta selgitab, et on koos abikaasaga agronoomia vallas eksperimenteerinud alates aastast 2006, kui Türisalusse sai rajatud aiamaja. Vahelduva eduga on nad kasvatanud kurke, tomateid, kõrvitsaid, kabatšokke, maasikaid, sõstraid, maitserohelist, mõnikord ka paprikat, baklažaane, arbuuse, isegi meloneid jms. Sealsamas on ka viljapuuaed. Kõikidest projektidest kõige edukam on siiski kurgipeenar.