Soovid on üldjuhul impulsiivsed ja põhinevad reklaamide nägemisest või märkamisest, et sõbral on mõni trendikas ese või mänguasi. Need soovid tekitavadki poes sageli vanematele ebamugavat virisemist. Kui laps tuleb koju ja küsib uusimat Xboxi, ei piisa lihtsalt keeldumisest. Küsige parem, kui kaua ta plaanib seda asja kasutada. Kas on mõtet osta midagi, mis peagi kasutult seisma jääb?