EKSPERIMENT | Lüpsja palk võib olla lausa 2200 eurot. Kas ajakirjanik saab selle tööga hakkama?

Lüpsjatöö on minu jaoks sarnane tundega, et iga hetk on saabumas külalised, aga mul vedelevad eilse päeva riided põrandal, kraanikausis haisevad nõud, voodi on üles tegemata ja külalistele pole midagi lauale panna. Laudas tuleb ühe lehma nisad s..ast puhtaks teha, järgmisel hetkel teisel lehmal lüpsivoolikud eemaldada ja tema kõhualust desinfitseerida. Seejärel rahustada kolmandat – ärevusse sattunud noorlooma.