Aleksei Turovski alkoholist loomariigis: mõned ei söö lõpuks enam midagi, tahavad ainult viina

Algul oligi plaanis tarbimist piirata kuu aega, kuid siis möödus teinegi kuu ja Lemsalu võttis plaani alkoholi vältida kuni aasta lõpuni. „Siis olin juba nii pöördes sellest, et neli kuud on möödas ja prooviks pool aastat. Ja kui see oli täis, mõtlesin, et olen juba poole peal ja teen aasta aega. See aeg pikenes kogu aeg hästi loomulikult.“

Üks „Septembris ei joo“ plakatipoistest, zooloog Aleksei Turovski hindab, et mõõduka tarvitaja puhul on asi kinni peamiselt tahtejõus. „Tahe on see, mis määrab, et inimene võtab end kätte ja kuu aega ei joo üldse. See loob talle kogemuse, kas ja mismoodi saan hakkama, äkki olen mõnes mõttes parem. Kui ei ole, siis pean ehk abi otsima.“