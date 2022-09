Ka kuninglikke mesilasi teavitati kuninganna lahkumisest: perenaine on surnud, aga jääge paigale

„Mesilastele rääkimise“ komme ei piirdu üllataval kombel ainult kuningliku perekonnaga, see on kogu Euroopas levinud kauaaegne mesindustraditsioon. Ebausk nõudis, et mesilastele tuleb omaniku pereliikme surmast teatada, et nad „leinaks“. 1899. aastal ilmunud raamatus „Meevalmistajad“ kirjutati selle kohta, et „Yorkshire'is on mesilased kutsutud matustele“, kus nende kohalolek (kuivõrd mesilastel puudub arusaam matustest kui sellistest, rääkimata oskusest end seal ülal pidada) põhjustab ainult asjatut kaost.