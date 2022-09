Draama 2022: me peade kohal välgub kirsiaia kirves

Ukraina sõja hingus. Kas see on minu, vaataja peas või on see sees ka neis lavastustes, mida nägin? Äkki lavastustes ei olegi, aga on neis mänginud näitlejate peades?

Melanhoolne meelepett

Ja siis olen sest karaokekoopa pulmast tulles Tartus Rüütli tänaval. Kultuuriloolane Enn Lillemets räägib mulle, et Eduard Tubin on viisistanud Uku Masingu „Tontide eest taganejate laulu“. Kui õigesti mäletan, siis on see olemas koos kooriseadega. Ja on lootus, et see kantakse ka Eestis ette. Mäletate Uku Masingu luuletust kogust „Neemed vihmade lahte“? Seal on read: „Aga oleme viimased kaitsjad, pille puhuv ja närudes salk, / need, kes laastavad tonte eest väljad, ega teagi, mis töölise palk.“ See on mind kogu teadliku elu saatnud, et oleme pillipuhujad, kel naist pole, kodu, ei last...