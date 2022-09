Viimsis aeti alla ilves, juht jättis vigastatud looma kraavi lebama

Ilvesel abiks käinud Marko Olop Jäägriabi OÜ-st ütles, et sääraseid õnnetusi just ilvestega ei tule tihti ette, kuid sedasama noort emailvest on ta Viimsi kandis varemgi näinud. Olop pakub, et seltsilisi ega poegi tal paraku polnud.