Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) asendusteenistuses töötava Vivika Veevo tööpõld on lai, ta on asendanud paljudes taludes üle Eestimaa ning jõudnud talutöödele ka Saare- ja Hiiumaale. Asendustaluniku ametit hakkas ta pidama pärast Suuremõisa tehnikumi lõpetamist Hiiumaal ja on selles ametis juba 12 aastat.