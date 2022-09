„See tuleneb Ukraina sõja õppetundidest, sest Euroopa julgeolekuolukord on muutunud ja et olla selleks valmis, märgistame varjumiskohti, mis on eelkõige mõeldud sõjalise olukorra puhul varjumiseks,“ selgitas päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõunik Lea Vainult.