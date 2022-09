Kraapsjala ja sügava kummardusega: härra Normet, Teile on kiri

Härra, Teile on kiri! Minul jäi see Sinule ütlemata. Ja me rääkisime tegelikult „Teie“ – Teile on kiri! Piinlik muidugi tunnistada, aga see mu 2016. aasta märkmikust välja rebitud kirjake, mis tegelikult Teid rõõmustama mõeldud, kadus ära. Püüdsin seda nüüd uuesti leida, aga mis läinud, see läinud... Märkmikulehe loo saan nüüd ikkagi ära rääkida.