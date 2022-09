Probleeme on esinenud näiteks bussiliiniga 114, mis sõidab Rohuneemest Tallinna suunas. Selle bussiga sõidavad näiteks Karine lapsed hommikul Viimsisse kooli. „See on väga oluline buss, aga siin on vahepeal jäänud busse ära või on buss pool tundi hilinenud,“ märkis Karine. Ebaregulaarse bussiliikluse tõttu on ühel tema lapsel kooli hilinemise eest juba märkus kirjas. Ka koolist koju jõudmiseks ei saa Karine sõnul bussigraafikut usaldada, seega on ette tulnud olukordi, kui lapsed ei ole jõudnud õigeks ajaks huviringi. „See ei ole korralik bussiliiklus,“ on Karine nördinud.