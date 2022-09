Mis kehv seeneaasta? Usin naine toob metsast kümnete ämbrite kaupa seeni

„Sisse on tehtud 20 kg kukeseeni ja umbes kümme korda kukeseenekastet neljale. Kuuskümmend 350 ml purki on marineeritud pomerantspuravikke ja kasepuravikke. Praetult on külmikus umbes 10 liitrit puravikke. Sõpradele olen jaganud mõned 10-liitrised panged,“ loetles Kristel.