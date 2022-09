Keskkonnaamet teeb Umbusi jõe taastamisplaanid eksperthinnangu põhjal

Varsti pärast reostuse avastamist oli teada, et silomahl lekkis sadeveekanalisatsiooni, sealt edasi Umbusi ojja ja jõkke AS Pajusi ABF farmi silohoidlatest. Pajusi ABF juht Lembit Paal selgitas toona ajakirjanikele, et hoidla kogumisrennid olid ummistunud. Keskkonnaamet vaatab põhjalikult üle silohoidlate kogumiskaevud ja sadeveesüsteem, saamaks selgust, kuidas selline olukord üldse juhtuda sai.