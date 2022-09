Uuringud näitavad, et punased autod satuvad suurema tõenäosusega õnnetustesse. Sellel on ka kindel põhjus

Autovärv pole ainult stiili küsimus. Näiteks satuvad punased autod suurema tõenäosusega õnnetusse, mis vaid tõestab, kui oluline on hoolikalt auto värvi valida. carVerticali autoeksperdid on viinud läbi uuringu, et leida kõige populaarsemad autovärvid ja nende mõju sõiduohutusele.