FOTOD | Palamuse laadal saab kõhu täis ja meele heaks, riided selga ning isegi jalanõud jalga

Lihtsam on ilmselt nimetada kaupa, mida Paunvere laadalt osta ei saa. Istikud, aiasaadused, liha-kala, maiustused ja leib-sai, samuti mööbel, riidekraam ja jalanõud, mänguasjad ja ehted, saun ja sepatöö on vaid väike osa sortimendist. Kohal on ka poliitikud, teleteenuste pakkujad, keerlevad loosirattad ja saab annetada.