Maaelu rakendusteadus koondub ühte katlasse

Ühinemise projektijuht Barbi Maramaa rääkis, et kahe asutuse liitmine toimub maaeluministeeriumi valitsemisala reformi käigus ning ühendamise eesmärk on tugevdada maaettevõtluse teadus-arenduslikku kompetentsi. „Pikas plaanis soovib maaeluministeerium asutuste ühendamisega arendada põllumajanduse ja maaelu valdkonnas teadmispõhist majandust ning lähendada teadlasi ettevõtjatega,“ ütles Maramaa.

Ta lisas, et liituvate ettevõtete tegevuspõld on niigi sarnane: taimekasvatuse instituut tegeleb sordiaretuse ja mitmesuguste taimekasvatustehnoloogiate uurimisega, põllumajandusuuringute keskus laboriteenuste, põld- ja sordivõrdluskatsete ning põllumajanduskeskkonna uuringutega, lisaks ka maaelu võrgustikutööga.

Muutusi tuleb vähe

Maramaa selgitas, et asutuste liitmisega ei muutu senised põhiülesanded: „Kõik tegevused, mis on asutustes sada ja rohkemgi aastat toiminud, jätkuvad ning saavad hoogu juurde. Usaldusväärsust sordiaretuses, põldkatsete, seirete ja analüüside läbiviimisel soovitakse uues asutuse kindlasti hoida ning sinna peale ehitada uusi teenuseid ning uuringusuundi. Loodav asutus kujuneb valdkonna ettevõtete partneriks ja on toeks rohepöörde elluviimisel ning kliimaneutraalsel toidutootmisel.“

Mõlema asutuse töötajad on ühinemise kohta positiivselt välja toonud, et jaanuarist on rohkem uusi väljakutseid ja uusi kolleege ning et kahe asutuse töötajad teevad juba praegu tihedalt koostööd. „Näiteks osaleme ühiselt Eesti Põllumajanduse Aastanäitusel. Koos teeme ka kollektiivisiseseid üritusi – suvel toimusid esimesed ühised motivatsioonipäevad ning nüüd valmistume aastalõpupeoks,“ on nad öelnud.