Pool sajandit paradiisiaias – Hortus Musicus sai viiskümmend

Just nimelt hortuslasteks on „muusikaliste väärtuste aia“ liikmeid algusest peale kutsutud. Õiget valemit, kuidas hortuslaseks saada, õieti ei olegi. Mustoneni sõnul on inimesed, kes sellises koosluses tahavad muusikat teha, lihtsalt kokku viidud mingite tegevuste, suhtluse, suhete kaudu. Ja ehkki bändiga üksteist aastat tagasi liitunud Anto Õnnis polnud Hortus Musicuse kokkutulemise ajal veel sündinudki, ei mõtle laval keegi põlvkondade erinevuse peale. Seda lihtsalt ei ole.