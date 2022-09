„Häid kokkasid sünnib kord 30 aasta jooksul.“ Loe, kuidas sai ajakirjanik kolmesajale õpilasele kokkamisega hakkama!

Köögis võtavad mind vastu kokk-koolitaja Evelyn Bauman, teenindusjuht Margit Peterson, teenindaja Kärol Jüri ja nõudepesija Jane Jõesoo. Kuna kool on olnud avatud vaid mõne nädala, on ka köögitiim täiesti uus, kuid meeskonnatööst jääb mulle väga hea mulje. Kuigi igaühel on oma roll, kuulen neid päeva jooksul üksteiselt mitu korda küsimas: „Kas sul on äkki abi vaja?“ Evelyn märgib, et tiimitöö on võtmesõna, siis jõuab ka kõik toidud valmis. Lootust seega on!