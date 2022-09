VIDEO | Haanja karu ragistab isukalt pähkleid

Karu liikus oja serva mööda, tõusis aegajalt püsti, haaras käppadega sarapuu okstest ja krahmas suuga pähkleid. Koorte raginat karu hammaste all oli kaugele kuulda (on ka videos kuulda). Nii et mitte ainult orav, mänsak ja hiired, vaid ka karu pistab isuga pähkleid. Päris kentsakas vaatepilt.“