Iidne telefon kogub kodus tolmu? Tee see rahaks!

Vanad telefonirondid, et te teaks, on paljude kollektsionääride silmis hõrgud maiuspalad. Daily Mail on võtnud asja uurida ja sedastab, et kui sul vedeleb kapisügavustes kunagine nii ihaldatud ja tolle aja kohta ulmelisi summasid maksnud telefoniaparaat, siis võta see sealt välja. Asja annab rahaks teha järelturul.