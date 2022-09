Riik võttis Kuristapalo ristimetsa kultuurimälestisena kaitse alla

Puusse ristimärgi lõikamine on ajalooliselt ja tänapäeval Kagu-Eestis traditsioonilise matusekombestiku üks osa. Selle tulemusena on tekkinud teede äärde ristipuud ja -metsad, kus iga rist on seotud konkreetse matusega. Need pole olulised mitte ainult matuste ajal, vaid on kohad, kus surnut meenutatakse ja mälestatakse ka hiljem.