Kliimamuutustest tingitud põuad, kuumalained ja üleujutused on sel suvel ohustanud toidutootmist kogu Euroopas, kirjutab Euronews. Just keskkonnatingimuste tõttu on drastiliselt vähenenud näiteks riisi saagikus Põhja-Itaalias, odra saagikus Suurbritannias ning oliiviõli tootmine Hispaanias.