APTEEKER ÕPETAB I Suurpuhastus ravimikapis: kuhu viia aegunud ravimid, mida teha tühjade pakenditega?

Farmatseut Janika Matto kinnitab, et apteekritel on alati hea meel, kui inimesed ravimite kohta täpsustavaid küsimusi küsivad. „Eks me müües alati ise ka ütleme, kui on mingeid eritingimusi vajavad ravimid. Kui on tavatemperatuuri ravimid, siis ikka rõhutame, et ei neid tohi jätta päiksega akna peale, seal temperatuur on kindlasti kõrgem. Kui on külmkapi ravim, siis seda kindlasti mainime. Ja muidugi on see kõik ravimi infolehes on ka olemas.“