Iirimaa veisekasvatajad kurdavad: meil tuleb kliimaeesmärkide nimel oma kari hävitada!

Iiri põllumajandussektoril tuleb 2030. aastaks kasvuhoonegaaside emissiooni vähendada veerandi võrra. See on osa riiklikust kliimameetmete kavast, mis lubab 2030. aastaks kärpida CO 2 heitkoguseid 50 protsenti. 2050. aastaks on riigil eesmärk saada täielikult süsinikuneutraalseks.