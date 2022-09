Disainmast Sookurg aitab Eesti lahti ühendada Venemaa elektrivõrgust

Elering püstitas augusti lõpus Tartu lähedale Eesti teise kõrgepingeliini disainmasti nimega Sookurg. Need tööd on osa Eesti elektrisüsteemi Euroopa elektrivõrku ühendamise suurprojektist. Mast kuulub samasse perekonda 2020. aastal Läänemaale rajatud Eesti esimese disainmastiga Soorebane. Mõlema autorid on arhitektid Sille Pihlak ja Siim Tuksam.