UURING | Seleen on abiks rinnavähist paranemisel

Seetõttu otsustab üha rohkem inimesi võtta seleeni toidulisandina, et võiks olla kindel: kehal on piisavad seleenivarud 25 seleeni sisaldava valgu, selenoproteiini küllastamiseks.

Parim toime on seleenipärmil



Seleen on saadaval nii orgaanilises kui anorgaanilises vormis. Uuringud näitavad, et seleeni orgaaniliselt seotud vormid imenduvad kehas paremini ja on ka lihtsamad kasutada.

Just sel põhjusel valisid Rootsi teadlased oma murrangulise uuringu jaoks seleenipärmi preparaadi. See sisaldab mitmeid seleenivorme, nii nagu seda saab toitudest. See uuring avaldati aastal 2013 ajakirjas International Journal of Cardiology ning selle tulemused näitasid selgelt, et seleeni võtmine toidulisandina aitas vähendada ka suremust südame-veresoonkonna haigustesse ja parandada üldisemalt elukvaliteeti.