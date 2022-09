Sood aitavad metsal süsinikku siduda

Viru rabas alustati vanade turbamaardla aegsete kuivenduskraavide sulgemisega 2012. aastal. Kaupo Kohv näitab kohta, kus tulemused on ilmekalt näha – kui kraavidele on tammid ette pandud ja kanalite ümber veidigi looduslikku turbasammalt säilinud, siis tungib see rabajärvede kallastelt üha kaugemale männimetsa alla ning õige pea hakkab ka vesi turbasamblaga kinni kasvama.

FOTO: Ain Alvela | Delfi Meedia