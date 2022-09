Priit Puuorg on maailma kümnes künnimees

Kui Kaspar on kogenud künnihunt, kes esindanud Eestit maailmameistrivõistlustel varemgi, siis Priidul oli see esmakordne nii kõrge tasemega võistlus. Esimesel päeval künti kõrrepõldu ja teisel rohumaad. Kõrrepõllul oli Priit 14., rohumaal aga lausa kaheksas. Nii see kümnes koht kokku tuligi. Lisaks sai Priit karika selle eest, et saavutas parima koha esmakordsete võistlejate hulgas.