Eesti rahva pensioniraha miljonid on jõudnud inkasso- ja laenuärimeeste taskutesse

„Kui inimene on 35 000 võlgu ja maksab pensionisambast ära 2000, ei lahenda see midagi,“ ütleb võlanõustaja Evelyn Eichhorst. Viivised söövad selle võidu üsna kiiresti ära.

„Pealegi, inimesed jõuavad meieni kahjuks tihti alles siis, kui enda välja mõeldud lahendused on juba kõik läbi lahendatud. See tähendab sageli seda, et paraku on ka teine pensionisammas kadunud mutiauku,“ lisab võlanõustaja Anna-Liisa Arukask.