Rohumaatehnika areng käib kaasas piimalehmade vajadustega

Ettevõtte müügijuht Marek Peensalu räägib, et kvaliteetse söödamaterjali valmistamiseks on oluline niitmise kiirus, täpsus, kuivamiseks kuluv aeg ning heksli õige pikkus. Seetõttu on tipptasemel tehnika suure tähtsusega.

Wihuri heinatehnika tootejuht Janno Broberg ütleb, et niitmisel on oluline rohi piisavalt kiiresti ära kuivatada.

„SIPi niidukitel on erilise konstruktsiooniga ketastega lõikelatt, mis tagab kiire ja tõhusa materjalivoo üle lõikelati isegi kallakutel niites,“ iseloomustab Broberg. „Niiduki põhikonstruktsioon annab sellele jäikuse ja hea jõuülekanne aitab realiseerida kogu potentsiaali. Muljurid on abiks kiire silomassi valmistamiseks. Korralik muljumine harutab suuremad söödamaterjali tükid lahti, parandades sedasi materjali kvaliteeti. Seetõttu on materjali lihtsam laiali laotada ja see närbub paremini.“

Väga olulised on täpsus ja kuivatamiseks kuluv aeg. Seetõttu on ka kaarutamine ja selleks kasutatav tehnika tähtis osa saagikoristusest. Kaasaegne tehnoloogia, selle kasutamise lihtsus ja hea manööverdusvõime on ühtlase ja optimaalse söödamaterjali jaotamise hädavajalikud komponendid.

SIPil on tootevalikus ka kaarutid-vaalutid, mis aitavad söödamaterjalil paremini kuivada ning muudavad selle kergemini koristatavaks. Vaaluti AIR vaaluteisaldid on Wihuri müügimeeste sõnul vaalutustehnoloogia uusim samm. Neil on paindlik kogurseade; rootorikiirendi ja konveierilint võimaldavad saada õhulised ja ühtlaselt jaotatud vaalud.

„Koguritehnoloogia väldib õrnade lehtede kadu ning mulla, liiva ja kivide vaaludesse sattumist. Kogurseadme vedrupiid on kaardus sõidusuunale vastupidiselt ning seetõttu veetakse neid järel – nii tõstetakse sööt maapinnalt üles ettevaatlikult ja kiirelt, vältides selle saastumist,“ selgitab Marek Peensalu.

Silomaterjali proovid otse põllult

Lisaks on rohusööda varumisel tähtsad ka need masinad, mis niidetud ja vaalutatud heina või rohu põllult kokku korjavad – silokombain, pressid ja kogurkärud.