Viis nutikat võimalust, mida sügiseste lehtedega ette võtta

Vaikselt on kohale jõudmas see aeg aastast, mil lehed langema hakkavad. Märjaks muutudes võivad need osutuda ohtlikuks liiklejatele või ummistada oma massiga äravoolutorud ja vihmaveerennid. Kuigi üksikud maha langenud lehed ei tekita veel probleeme, võib suurem lehesadu valmistada parasjagu peavalu nii kohalike omavalitsustele kui aiaomanikele. Õnneks on siiski olemas mitu nippi, mida sügiseste lehtedega ette võtta.