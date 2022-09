David Vseviovi saladus peitub suures kotis

Kleenuke mees, hiigelsuur kott õlal, astub üle raadiomaja õue. Kunstiülikooli õppejõud ajaloolane David Vseviov on teel Vikerraadio stuudiosse „Müstilise Venemaa“ järjekordset osa salvestama. Koti suuruse järgi tundub, et vanameistri õlal on vähemasti pool rahvusraamatukogu Venemaa-alasest kirjandusest.